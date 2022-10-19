«Даже название украла»: Собчак поймали на плагиате и опозорили

Светская львица Ксения Собчак считает себя непревзойденной журналисткой. Свои однобокие интервью она называем «золотым пером», а когда ее уличают в плагиате или необъективности - мило игнорирует. Но это другое.

На этот раз бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева возмутилась, что в далеком 2005 году она придумала свое личное шоу под названием «Осторожно, Алена Водонаева». Ничего не напоминает?

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У Собчак есть в Сети канал, который называется также, только там ее фамилия, разумеется. То есть получается, что даже название так называемая дива придумать самостоятельно не смогла.