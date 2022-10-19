Рассел Кроу вывел в свет новую возлюбленную на 27 лет младше него

На минувших выходных в Риме прошла торжественная премьера фильма Poker Face. Один из его актеров, 58-летний Рассел Кроу, вышел на красную ковровую дорожку со своей молодой подругой Бритни Териот.

По слухам, пара встречается уже два года, но только сейчас они подтвердили свои отношения, выйдя в свет вместе. Девушке 31 год, она актриса, но список ролей у нее крайне невелик. С Расселом познакомилась на съемках фильма «Город порока» 2013-го.