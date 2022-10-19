Рассел Кроу вывел в свет новую возлюбленную на 27 лет младше него

На минувших выходных в Риме прошла торжественная премьера фильма Poker Face. Один из его актеров, 58-летний Рассел Кроу, вышел на красную ковровую дорожку со своей молодой подругой Бритни Териот.
По слухам, пара встречается уже два года, но только сейчас они подтвердили свои отношения, выйдя в свет вместе. Девушке 31 год, она актриса, но список ролей у нее крайне невелик. С Расселом познакомилась на съемках фильма «Город порока» 2013-го.
Рассел Кроу и Бритни Териот. Фото: Global Look Press
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Напомним, в 2003–2012 годах звезда «Гладиатора» был женат на австралийской певице Даниэль Спенсер, с которой познакомился на съемках фильма «Перекресток». У пары двое сыновей. Юридически развод состоялся только в 2018-м. Самое время для нового романа Рассела.