«Если ты любовница толстосума — ты звезда»: Волочкова раскрыла постыдную изнанку шоу-бизнеса

Анастасия Волочкова много лет упорно тренировалась, чтобы стать балериной. В итоге артистка добилась своего и стала примой Большого театра. Несмотря на это, у нее не появилась звездная болезнь.

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Анастасия с сожалением отметила, что сейчас некоторые становятся знаменитыми, не прикладывая к этому усилий. Правда, обычно их слава быстро меркнет.

«Посмотрите на новоиспеченных кошелок из шоу-бизнеса: если ты любовница какого-то толстосума, имеешь от него $1 млн — ты звезда! Тебе и клипы снимут, и споют за тебя. Но эта популярность — пыль, она так же быстро закончится, как и началась», — высказалась Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия раскритиковала Большой театр. Она пристыдила руководство учреждения за то, что оно не может обеспечить своих артисток качественными пуантами из-за санкций.

По материалам сайта PROZVEZD