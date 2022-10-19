Кто и почему изменил завещание принцессы Дианы

Принцесса Диана при жизни составила завещание, как будто предчувствуя свою скоропостижную смерть. Вот только не все было исполнено так, как она пожелала — королева Елизавета II внесла изменения.

Изначально Диана просила, чтобы все ее имущество поровну разделили между сыновьями — Уильямом и Гарри. И получить деньги мальчики имели право только по достижению 25 лет. Остальные деньги должны были достаться ее крестникам и даже верному дворецкому Полу Барреллу.

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Ее Величество согласилась с волей принцессы, однако изменила лишь один пункт. Правительница решила, что в 25 лет наследники не смогли бы должным образом распорядиться большими деньгами и изменили возраст на 30 лет.