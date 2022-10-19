Предательство: почему на самом деле принц Уильям не может простить брата

Принцы Уильям и Гарри с мамой Дианой. Фото: Global Look Press

Принцы Уильям и Гарри с мамой Дианой. Фото: Global Look Press

И дело не в отъезде Гарри в США.

Отношения между принцами Уильямом и Гарри до сих пор не улучшились. Даже смерть бабушки не смогла примирить двух родных братьев. А поссорились королевичи вовсе не из-за побега Гарри в США. Оказывается, причина в другом.

Королевский эксперт Камилла Томини сообщила, что Уильям не может простить Гарри скандальное интервью американскому каналу, в котором они обвинили королевскую семью в расизме.

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«Уильям считает, что есть вещи, которые должны всегда оставаться внутри семьи. А когда совместные недопонимания становятся достоянием общественности, то это явное предательство», — заявила Томини в интервью The Telegraph.

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