Предательство: почему на самом деле принц Уильям не может простить брата

Отношения между принцами Уильямом и Гарри до сих пор не улучшились. Даже смерть бабушки не смогла примирить двух родных братьев. А поссорились королевичи вовсе не из-за побега Гарри в США. Оказывается, причина в другом.
Королевский эксперт Камилла Томини сообщила, что Уильям не может простить Гарри скандальное интервью американскому каналу, в котором они обвинили королевскую семью в расизме.
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«Уильям считает, что есть вещи, которые должны всегда оставаться внутри семьи. А когда совместные недопонимания становятся достоянием общественности, то это явное предательство», — заявила Томини в интервью The Telegraph.