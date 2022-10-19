Выглядит дорого и стильно: Агата Муцениеце выбрала на зиму белоснежную шубку со стриженым мехом

Агата Муцениеце является известной актрисой в России. Она уже давно снимается в кино. Особенно яркой у нее стала роль в сериале «Закрытая школа».
Актриса также состояла в браке с Павлом Прилучным. У них родились дети — сын Тимофей и дочка Мия. Однако уже два года супруги находятся в разводе.
Теперь Агата активно снимается в новых проектах. Примечательно, что она смогла похудеть за последнее время. Также актриса все чаще хвастается новыми нарядами. При этом пока она не собирается строить новые отношения.
На этот раз Муцениеце решила подготовиться к зиме. Она похвасталась своей новой шубой со стриженным белым мехом. Актриса поддержала тренд на экоизделия. В прошлом году стали особенно популярны шубы-чебурашки, но в этом сезоне стали трендовыми шубы, которые максимально похожи на натуральные.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, какая шубка», «Вот и самодостаточная девушка», «Шикарная вы», «Шуба просто идеальная», «Теперь вы снегурочка», «Дорого-богато», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что такие шубы стоит в среднем 30–50 тысяч рублей.