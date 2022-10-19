Выглядит дорого и стильно: Агата Муцениеце выбрала на зиму белоснежную шубку со стриженым мехом

Агата Муцениеце является известной актрисой в России. Она уже давно снимается в кино. Особенно яркой у нее стала роль в сериале «Закрытая школа».

Актриса также состояла в браке с Павлом Прилучным. У них родились дети — сын Тимофей и дочка Мия. Однако уже два года супруги находятся в разводе.