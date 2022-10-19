«Есть предложение вернуться»: Илья Яббаров готов прийти на обновленный «Дом-2»

Бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров заговорил о возможности появления на обновленной телестройке.
В микроблоге Илья Яббаров дал понять, что его и Настю Голд пригласили на проект.
«Друзья, я соскучился, говорю честно, по проекту «Дом-2», и есть хорошее предложение вернуться», — поделился Илья Яббаров.
Илья Яббаров готов вернуться, дело за малым — уговорить жену Настю Голд последовать за ним. Яббаров попросил поклонников повлиять на Голд, написать ей сообщения и попытаться склонить к положительному решению.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Это же радость будет для зрителя. Они всегда будут знать о себе все самое лучшее. Яббаров им будет передавать привет с экрана», — пообещал поклонникам Илья Яббаров.