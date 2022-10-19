«Есть предложение вернуться»: Илья Яббаров готов прийти на обновленный «Дом-2»

Бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров заговорил о возможности появления на обновленной телестройке.

В микроблоге Илья Яббаров дал понять, что его и Настю Голд пригласили на проект.

«Друзья, я соскучился, говорю честно, по проекту «Дом-2», и есть хорошее предложение вернуться», — поделился Илья Яббаров.

Илья Яббаров готов вернуться, дело за малым — уговорить жену Настю Голд последовать за ним. Яббаров попросил поклонников повлиять на Голд, написать ей сообщения и попытаться склонить к положительному решению.

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