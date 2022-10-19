«У меня своя грудь и прекрасное тело»: зачем Волочкова делала пикантные фото

Анастасия Волочкова частенько позволяет себе эпатажные выходки. Особенно много внимания привлекают откровенные снимки звезды.

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Самой популярной стала мальдивская серия фотографий, на которых балерина позировала полностью обнаженной, прикрыв прелести песком и мелкими камешками.

Беседуя с порталом Prozvezd, Волочкова объяснила, почему решилась на такой поступок. Звезда отметила, что таким образом дала ответ всем, кто постоянно пытался сфотографировать ее обнаженной исподтишка.