«У меня своя грудь и прекрасное тело»: зачем Волочкова делала пикантные фото

Анастасия Волочкова частенько позволяет себе эпатажные выходки. Особенно много внимания привлекают откровенные снимки звезды.
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Самой популярной стала мальдивская серия фотографий, на которых балерина позировала полностью обнаженной, прикрыв прелести песком и мелкими камешками.
Беседуя с порталом Prozvezd, Волочкова объяснила, почему решилась на такой поступок. Звезда отметила, что таким образом дала ответ всем, кто постоянно пытался сфотографировать ее обнаженной исподтишка.
«Разместила фотографии с посылом — посмотрите уже и отстаньте. Да у меня своя грудь, у меня прекрасное тело, вы хотите видеть меня во всей красе? Смотрите. Не надо меня из-за кустов выслеживать», — высказалась Анастасия.