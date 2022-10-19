К рэперу Канье Уэсту подали иск на 250 миллионов долларов за неосторожное интервью

На обожающего громкие заявления рэпера Канье Уэста подали иск аж на 250 миллионов долларов. Нет, он никого не убил и не изнасиловал — просто высказал свое мнение в одном из интервью.

Истец — Рокси Вашингтон, мать дочери Джорджа Флойда, который погиб в 2020 году от рук полиции Миннеаполиса и спровоцировал протесты Black Lives Matter по всему миру. Дело в том, что недавно Уэст выступил в подкасте Drink Champs, где прокомментировал смерть Флойда. Он сказал, что смотрел документальный фильм об этом инциденте, из которого узнал, что мужчина умер не от удушья коленом полицейского, а от употребления анальгетического препарата.

Адвокаты семьи погибшего утверждают, что Канье сделал «ложные заявления о смерти Джорджа Флойда, чтобы продвигать свои бренды и увеличить маркетинговую ценность и доходы для себя и своих деловых партнеров». Что он распространяет злонамеренную ложь, чтобы нажиться на чужой семейной трагедии.

«Интересы ребенка превыше всего. Дочь Джорджа Флойда травмирована комментариями Канье Уэста, и он создает для нее небезопасную и нездоровую среду», — говорит адвокат Нуру Уизерспун.

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