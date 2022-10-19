Почему на самом деле ликвидирован бизнес Ани Лорак

Предприятие ООО «Ани Лорак Продакшн», вопреки распространившимся слухам, было ликвидировано вовсе не из-за нежелания артистки «порвать» с Россией. В действительности ликвидация произошла из-за многочисленных нарушений со стороны фирмы.

Во-первых, налоговые органы заинтересовались отчетностью: последний бухгалтерский отчет фирма сдала за 2019 год, что не могло не вызвать вопросов.

Во-вторых, приглашенным для работы над шоу иностранным специалистам платили «черные» гонорары, нигде не декларируя эти средства, - а это является нарушением налогового законодательства.

Наконец, из-за пандемии и последующих отмен концертов и корпоративов «Ани Лорак Продакшн» попросту не работало.

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Начавшие проверку органы выяснили, что в документах указан неправильный адрес. Артистка получила предупреждение, но ничего для исправления ситуации сделано не было. Фирма, как сообщает издание «РИА ФАН», перешла в статус процесса ликвидации, который завершился 11 октября.