«У нее искалечен мозг»: Борисова боится за 15-летнюю дочь Панина

Борисова отметила, что в прошлом и сама не отличалась примерным поведением. Ведущая злоупотребляла алкоголем и наркотиками, а ее дочь Полина все видела. К счастью, звезда взяла себя в руки, прошла курс лечения и наладила отношения с наследницей.

«Я нанесла Полине большие психологические травмы. Что тут говорить: мы это разбираем до сих пор. Мне удалось ее отвоевать. Сейчас у меня дочка идеальная, разумная, спокойная», —поделилась Дана с «Экспресс газетой».