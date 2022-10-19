«У нее искалечен мозг»: Борисова боится за 15-летнюю дочь Панина

Последние годы Алексей Панин живет в Испании вместе с 15-летней дочкой Анной. По мнению Даны Борисовой, скандально известный актер плохо влияет на наследницу своим аморальным поведением. Теледива боится, что девочка пойдет по стопам отца.
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«Ей настолько тяжело, у нее настолько искалечен мозг, что, боюсь, яблоко от яблони упадет недалеко. Ужасно, что он не дает дочери общаться с мамой. Как родитель он еще хуже, чем как мужчина», — заявила Дана.
Борисова отметила, что в прошлом и сама не отличалась примерным поведением. Ведущая злоупотребляла алкоголем и наркотиками, а ее дочь Полина все видела. К счастью, звезда взяла себя в руки, прошла курс лечения и наладила отношения с наследницей.
«Я нанесла Полине большие психологические травмы. Что тут говорить: мы это разбираем до сих пор. Мне удалось ее отвоевать. Сейчас у меня дочка идеальная, разумная, спокойная», —поделилась Дана с «Экспресс газетой».