Волочкова покажет бесплатное представление для донецких и луганских детей

Анастасия Волочкова готовит для своих поклонников сюрприз — проект «Балерина в зазеркалье цирка». Билеты на это представление совершенно бесплатно раздадут учителям, врачам, многодетным семьям. Кроме того, зрителями «Балерины…» станут дети и семьи, приехавшие из ДНР и ЛНР.

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«Мы рады будем всех накормить и напоить чаем», — пригласила Анастасия всех желающих.

Балерина вот уже более 20 лет активно занимается благотворительностью, она проводит зрелищные шоу, приобретая все необходимое за собственные средства.