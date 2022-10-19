Волочкова покажет бесплатное представление для донецких и луганских детей

Анастасия Волочкова готовит для своих поклонников сюрприз — проект «Балерина в зазеркалье цирка». Билеты на это представление совершенно бесплатно раздадут учителям, врачам, многодетным семьям. Кроме того, зрителями «Балерины…» станут дети и семьи, приехавшие из ДНР и ЛНР.
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«Мы рады будем всех накормить и напоить чаем», — пригласила Анастасия всех желающих.
Балерина вот уже более 20 лет активно занимается благотворительностью, она проводит зрелищные шоу, приобретая все необходимое за собственные средства.
«Это моя возможность отвлечь людей от негатива и подарить людям сказку», — объяснила балерина корреспонденту издания РИА ФАН.