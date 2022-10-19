Уголки губ опустились, явный птоз: постаревшая без нормального ухода Лобода появилась на берегу моря

Светлана Лобода меняется на глазах, улетев из России в неизвестном направлении. Артистка так и не сказала точно, где поселилась со своими родственниками, включая маму и дочерей. Но не скрыла, что эта страна относится к европейской территории.

Звезда поведала в соцсетях, что теперь ей приходится самой готовить, стирать и убираться, чего она раньше никогда не делала.

Кроме того, фолловеры Лободы заметили, что она перестала пользоваться услугами бьюти-специалистов и с ее век пропали наращенные ресницы, а на пальцах больше нет длинного маникюра — просто скромные ногти с лаком.

А на последних снимках Светланы Лободы у моря в ее телеграме она и вовсе выглядит постаревшей: уголки ее губ опустились, стал заметен птоз.