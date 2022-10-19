Севастьянова выставила свой твердый тыл, не стесняясь народа: горячее фото в купальнике «крест-накрест»

Каролина Севастьянова взбудоражила публику горячими кадрами, сделанными в жарких странах. Гимнастка показала свой тыл во всей красе, выпятив грудь вперед, позируя в бассейне.

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Стоит отметить, что от этого аппетитные формы Каролины Севастьяновы стали немного менее заметны и объемны, а вот талия, напротив, привлекла внимание.

Фолловеры Севастьяновой заметили, что спорт отлично сказался на фигуре Севастьяновой, которая выглядит очень упругой.

Многим почитателям спортсменки приглянулся необычный купальник, который звезда примерила для своего омовения. Модель «крест-накрест» подчеркнула изящность линий Каролины Севастьяновой.