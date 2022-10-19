«Ох, какая! А Пашка бы не позволил»: Муцениеце в тугом кроп-топе обнажила рельефный пресс

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в кино. Она уже больше 10 лет строит карьеру. Многие знают, что артистка состояла в браке с Павлом Прилучным. Они казались одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в 2020 году супруги развелись. И актриса с двумя детьми стала жить отдельно в квартире в Москве.
Примечательно, что Агата теперь старается не только следить за фигурой, но и одеваться более женственно. Накануне в силуэтном платье она отправилась в театр. Несмотря на свою занятость, она находит время для сына и дочки.
В последнее время Агата все чаще вечерами оказывается в ресторане. На этот раз она призналась, что побаловала себя изысканными блюдами и даже десертом. Актриса покрасовалась в тугом топе и трениках. Она обнажила свой рельефный пресс.
«Поняли, что похудели и вчера в ресторане ю-ху! И десерт, и первое, и второе, и третье, и компот! Это значит, что надо встать и восемь киллометриков давануть!» — заявила звезда.
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Поклонники осыпали комплиментами Муцениеце. Многие признались, что она похорошела. Другие отметили, что актриса выглядит прекрасно.
«Ого, какой вид», «Всем бы такую талию», «Шикарно», «Очень миленькая», «Просто прекрасная! А какой животик», «Я тащусь от этих рельефных мышц на животике», «Ох, какая! А Пашка бы не позволил», — написали звезде.