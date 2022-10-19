«Ох, какая! А Пашка бы не позволил»: Муцениеце в тугом кроп-топе обнажила рельефный пресс

В последнее время Агата все чаще вечерами оказывается в ресторане. На этот раз она призналась, что побаловала себя изысканными блюдами и даже десертом. Актриса покрасовалась в тугом топе и трениках. Она обнажила свой рельефный пресс.

«Поняли, что похудели и вчера в ресторане ю-ху! И десерт, и первое, и второе, и третье, и компот! Это значит, что надо встать и восемь киллометриков давануть!» — заявила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».