«Не знала, что я такая скромница»: Кара Делевинь посетила семинар по самоудовлетворению

29 ноября на американском видеосервисе Hulu выйдет документальный сериал «Планета секса» (Planet Sex). Одной из звезд, что исследовали границы наслаждений в этом проекте, оказалась 30-летняя модель Кара Делевинь. В новом интервью она рассказала о некоторых странностях, которые случились с ней во время съемок.

Так, в одном из эпизодов девушка должна была посетить семинар по мастурбации. Но он оказался не таким, как она себе представляла.

«Я пошла на семинар по мастурбации, думая, что это буду сидеть в классной комнате с блокнотом. Вместо этого на полу лежал розовый кожаный спортивный коврик, и шесть человек говорили: «Ну, сними нижнее белье. Вот тебе смазка», - цитирует Кару издание Variety. - Я не знала, что я такая скромница. Я думала, что я симпатичная модная, молодая, крутая, равнодушная ко всему девушка, но я ответила: «Извините, что? Извините, нет, абсолютно нет, я не буду этого делать». Но я делала все, что мне было удобно».

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