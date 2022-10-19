«Это омерзительно»: Борисова разнесла трясущего половыми органами Панина

Алексей Панин больше известен не своим творчеством, а скандальными выходками. 45-летний актер, который перебрался из России в Испанию, частенько расхаживает обнаженным по нудистским пляжам.

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В последнее время, помимо этого, Панин начал жестко критиковать родную страну. Этим он окончательно вывел из себя многих знаменитостей, в числе которых оказалась Дана Борисова.