«Золотой граммофон» отправит гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь, на которую пойдет часть вырученных средств, в этом году отправят не только жителям прифронтовых и присоединенных территорий, но и вынужденным переселенцам из Харьковской области: ведь среди них много русских людей, нуждающихся в самом необходимом.

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На XVII церемонии вручения премии «Золотой граммофон» будут, помимо обычных зрителей, и почетные гости: семьи наших военнослужащих, для которых предусмотрены бесплатные билеты. «Русское радио» подарит этим людям праздничную атмосферу — пусть на один вечер, но это поможет им поверить в то, что все будет хорошо.