«Золотой граммофон» отправит гуманитарную помощь

10 декабря состоится главное музыкальное событие года — торжественное вручение «Золотого граммофона». Организатор церемонии, «Русское радио», передаст часть средств, вырученных от продажи билетов, жителям присоединенных и прифронтовых территорий.
Церемония вручения главной музыкальной премии страны — это всегда интересное и захватывающее зрелище: не только праздничный концерт с особой атмосферой, но и «зеркало» того, что происходит в стране и в мире.
Гуманитарную помощь, на которую пойдет часть вырученных средств, в этом году отправят не только жителям прифронтовых и присоединенных территорий, но и вынужденным переселенцам из Харьковской области: ведь среди них много русских людей, нуждающихся в самом необходимом.
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На XVII церемонии вручения премии «Золотой граммофон» будут, помимо обычных зрителей, и почетные гости: семьи наших военнослужащих, для которых предусмотрены бесплатные билеты. «Русское радио» подарит этим людям праздничную атмосферу — пусть на один вечер, но это поможет им поверить в то, что все будет хорошо.