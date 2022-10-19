«Зябко грела окоченевшие руки!»: Орбакайте на могиле Моисеева неловко возложила охапку белых роз

Алла Пугачева не смогла присутствовать на гражданской панихиде по Борису Моисееву, которая прошла на Троекуровском кладбище. Пропустила артистка и похороны музыканта. И все из-за того, что она спешно покинула Россию. Вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой певица улетела на частном джете в Израиль.

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Примечательно, что отсутствовала на похоронах и Кристина Орбакайте. Зато дочка Примадонны все-таки нашла время, чтобы почтить память давнего друга семьи.