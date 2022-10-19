«Зябко грела окоченевшие руки!»: Орбакайте на могиле Моисеева неловко возложила охапку белых роз

Алла Пугачева не смогла присутствовать на гражданской панихиде по Борису Моисееву, которая прошла на Троекуровском кладбище. Пропустила артистка и похороны музыканта. И все из-за того, что она спешно покинула Россию. Вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой певица улетела на частном джете в Израиль.
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Примечательно, что отсутствовала на похоронах и Кристина Орбакайте. Зато дочка Примадонны все-таки нашла время, чтобы почтить память давнего друга семьи.
Певица посетила могилу Бориса Моисеева, которая до сих пор утопает в цветах. Кристина Орбакайте неуклюже возложила белые розы, пытаясь примостить букет. При этом артистка зябко грела промерзшие пальцы, горько вздыхая на могиле музыканта.
«Молодец! Все-таки пришла», «Правильно сделала, что пришла», «Все пишут, зачем выставляете такие кадры! Как зачем? Чтобы потом не говорили, вот забыли и не ходят», «Зябко грела окоченевшие руки! Похолодало!», «Это большое горе!» — стали писать фолловеры.