«Зябко грела окоченевшие руки!»: Орбакайте на могиле Моисеева неловко возложила охапку белых роз

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Дочка Аллы Пугачевой нашла время, чтобы почтить память давнего друга семьи.

Алла Пугачева не смогла присутствовать на гражданской панихиде по Борису Моисееву, которая прошла на Троекуровском кладбище. Пропустила артистка и похороны музыканта. И все из-за того, что она спешно покинула Россию. Вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой певица улетела на частном джете в Израиль.

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Примечательно, что отсутствовала на похоронах и Кристина Орбакайте. Зато дочка Примадонны все-таки нашла время, чтобы почтить память давнего друга семьи. 

Певица посетила могилу Бориса Моисеева, которая до сих пор утопает в цветах. Кристина Орбакайте неуклюже возложила белые розы, пытаясь примостить букет. При этом артистка зябко грела промерзшие пальцы, горько вздыхая на могиле музыканта.

«Молодец! Все-таки пришла», «Правильно сделала, что пришла», «Все пишут, зачем выставляете такие кадры! Как зачем? Чтобы потом не говорили, вот забыли и не ходят», «Зябко грела окоченевшие руки! Похолодало!», «Это большое горе!» — стали писать фолловеры.

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