«Кто не с нами, тот против нас!»: Поплавская послала Ротару в добрый путь — что с ней не так

София Ротару.

София Ротару. Фото: Global Look Press

Яна Поплавская считает, что про певицу нужно просто забыть.

Актриса Яна Поплавская предложила вычеркнуть из памяти имя Софии Ротару, которая забыла, как зарабатывала на концертах в России огромное деньги, в том числе за счет федерального бюджета.

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В этом году, напомним, звезду не стали включать в список артистов ежегодного фестиваля «Песня года». И Поплавская считает, что это правильное решение.

«Вопрос в том, что сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. <…> Кто не с нами, то против нас!» — заявила актриса.

Источник: nation-news.ru.

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