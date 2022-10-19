«Кто не с нами, тот против нас!»: Поплавская послала Ротару в добрый путь — что с ней не так

В этом году, напомним, звезду не стали включать в список артистов ежегодного фестиваля «Песня года». И Поплавская считает, что это правильное решение.

«Вопрос в том, что сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. <…> Кто не с нами, то против нас!» — заявила актриса.

Источник: nation-news.ru.