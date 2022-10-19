Поседела и поправилась: Елизавета Боярская изменилась до неузнаваемости

Популярная актриса Елизавета Боярская сыграет Екатерину Вторую в новом сериале. Ради роли красотке пришлось измениться до неузнаваемости. Она поправилась и даже поседела.

Съемки проходят во дворцах, парках и особняках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на корабле «Полтава». В проекте задействовано более 560 исторических костюмов, которые сшиты и взяты на прокат в Испании и Чехии.