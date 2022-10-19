Валентина Рубцова рассказала, как она относится к Арарату Кещяну

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«Я Арарата от души поздравляю, желаю ему новых творческих побед, здоровья крепкого ему и его уже большой семье. Желаю, чтобы он в свою роль отца просто вложил весь свой потенциал, всю свою любовь и наслаждался этим временем чудесным и всех благ», — сказала Валентина Рубцова в интервью изданию «РИА ФАН».