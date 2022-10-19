«В рот засунула каку»: Михалкова без белья нагло совершила запретное (фото)

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Звезда в свои 39 лет роскошно выглядит, да еще может похвастаться роскошной талией. Ее особенно было заметно на выставленной фотографии, ведь Михалкова обошлась белья, надев на себя жилет.

Одежда обнажила зону декольте, а также плоский живот Юлии Михалковой, вызывая зависть у подписчиц.