«Она другая, не пьет»: с кем принц Гарри изменил Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В королевском окружении намекнули на вредные привычки герцогини.

Королевский эксперт Анджела Левин готовится выпустить книгу о королеве Камилле. Но перед выходом в Сети появляются некоторые выдержки из ее будущего бестселлера. Например, писательница рассказала интересный факт о начале отношений принца Гарри и Меган Маркл.

Оказывается, изначально Гарри активно флиртовал с моделью Сарой-Анной Маклин. Королевич не мог выбрать из двух девушек — с кем ему хорошо на самом деле.

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«Они познакомились на вечеринке в 2016 году, Гарри тут же взял ее телефон и начал буквально «бомбардировать» сообщениями. На тот момент он встречался с Меган, но несколько раз ходил на свидания с Сарой. Она другая — совсем не пьет, на своей волне», — рассказал друг Гарри в интервью Левин.

Однако судьба распорядилась иначе. Писательница считает, что модель могла стать прекрасной герцогиней, в отличие от Меган Маркл.

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