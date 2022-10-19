«Она другая, не пьет»: с кем принц Гарри изменил Меган Маркл

Королевский эксперт Анджела Левин готовится выпустить книгу о королеве Камилле. Но перед выходом в Сети появляются некоторые выдержки из ее будущего бестселлера. Например, писательница рассказала интересный факт о начале отношений принца Гарри и Меган Маркл.

Оказывается, изначально Гарри активно флиртовал с моделью Сарой-Анной Маклин. Королевич не мог выбрать из двух девушек — с кем ему хорошо на самом деле.