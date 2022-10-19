Раскол в семье: Дени Байсаров подставил Аллу Пугачеву

Похоже, в семье Аллы Пугачевой — раскол. В сентябре Примадонна надолго покинула Россию, забрав своих детей из подмосковной школы. За границей также находится и ее муж — признанный в РФ иноагентом Максим Галкин*.

А вот дочь Кристина Орбакайте вместе со своим младшим сыном — в Москве. Дени Байсаров выкладывает фото в соцсетях, как он гуляет по столице. Молодой человек явно дает понять, что сбегать из России не планирует.

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Более того, он открыто не поддерживает знаменитую бабушку, на которую сейчас обрушились с критикой соотечественники.