«Толя Руденко локти-то кусает?»: 50-летняя Повереннова в бикини «подняла» тяжелый бюст в лифе с сеткой

Дарья Повереннова и Анатолий Руденко. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Пара прожила в гражданском браке около четырех лет.

40-летний Анатолий Руденко в одном из своих интервью дал понять, что его экс-возлюбленная Дарья Повереннова до сих пор не может его простить за то, что он ушел к другой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Актриса на целых 10 лет старше Руденко. В кулуарах шептались, что мама Анатолия была против этих отношений, посчитав, что такая невестка в их семье будет не ко двору.

Сейчас Дарья счастлива в новых отношениях и бывшего гражданского мужа едва ли вспоминает. В свои 50 лет актриса выглядит просто превосходно. В мини-бикини Дарья щегольнула в лифе с сеточкой, засветив стройность бедер и тонкую талию.

«Толя Руденко локти-то кусает?», «Шикарная!», «Стройняшка», «Сколько-сколько? 50 лет? Да ну! Сказки», — написали фолловеры.

Дарья Повереннова в купальнике на пляже в Сочи. Фото: личный архив

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  