«Толя Руденко локти-то кусает?»: 50-летняя Повереннова в бикини «подняла» тяжелый бюст в лифе с сеткой

40-летний Анатолий Руденко в одном из своих интервью дал понять, что его экс-возлюбленная Дарья Повереннова до сих пор не может его простить за то, что он ушел к другой.

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Актриса на целых 10 лет старше Руденко. В кулуарах шептались, что мама Анатолия была против этих отношений, посчитав, что такая невестка в их семье будет не ко двору.

Сейчас Дарья счастлива в новых отношениях и бывшего гражданского мужа едва ли вспоминает. В свои 50 лет актриса выглядит просто превосходно. В мини-бикини Дарья щегольнула в лифе с сеточкой, засветив стройность бедер и тонкую талию.