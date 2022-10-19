«Завтра вы заболеете!»: Джиган проклял всех, кто посмеялся над его пузом – маг и волшебник

Джиган сейчас отдыхает со своей семьей в жарких странах и заполняет свои микроблоги кадрами с пляжа и морских прогулок на яхте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Фолловеры, увидев эти фото и видео были изрядно удивлены – рэпер сильно набрал массу и отрастил пивной животик, который тут же шутники назвали «беременностью». Фолловеры наперебой упражнялись в остроумии, фантазируя, что теперь дескать настала очередь Джиги рожать, а то его жена Оксана Самойлова итак на 4 наследниках устала.

Музыкант не стал молчать, создав гневный пост с проклятиями в адрес хейтеров.