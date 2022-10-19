Мельникова впервые сделала заявление о побеге бывшего мужа Смольянинова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова несколько лет назад развелась с актером Артуром Смольяниновым. У них осталось двое совместных детей. Сейчас мальчики живут с мамой.

Артистка призналась, что сложно относится к происходящим мировым событиям, однако из России она уезжать не собирается. А вот ее бывший — сбежал. Причем громко, как они это любят делать, со страданием.

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«Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет себе ни таких условий, ни такой работы. Это всегда было сложно и по сей день остается сложно. Конечно, ты остаешься и продолжаешь работать, пока это безопасно, пока это возможно, — поделилась Мельникова в передаче Popcake.

При этом Мельникова подчеркнула, что периодически общается с Артуром. И у них якобы сейчас хорошие отношения.