«Стала проституткой»: вскрылось темное прошлое Меган Маркл

Жена принца Гарри Меган Маркл — одиозная фигура для британской королевской семьи. Ее хейтили, ее обсуждали, ее ненавидели.

Бывшая актриса сериала «Форс-мажоры» не раз признавалась, что вынуждена была сбежать в США, так как ее жизнь могла закончиться трагически. Сейчас она живет в Америке и раздает кучу интервью о сложной судьбе.

Недавно Меган разоткровенничалась с известной светской львицей Пэрис Хилтон. Маркл рассказала, как однажды участвовала в шоу «Сделка или нет», где ее попросили выйти на подиум и продемонстрировать свое тело.

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«То, как я чувствовала себя в то время… Будто стала проституткой. Да, меня будто подводили к этому конкретному образу, который можно описать неприличным словом», — поделилась Меган.

При этом Меган подчеркнула, что такая ситуация была в ее жизни лишь один раз.