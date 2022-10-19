«Уф, смотрю-смотрю, оторваться не могу»: Севастьянова уложила свои груди-пампушки в корсет (фото)

Каролина Севастьянова поразила своих фолловеров очередным пикантным снимком. Подписчики никак не могут взять в толк, как при такой хрупкой фигуре у спортсменки может быть столь крупная грудь.
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Звезда поступила хитро, выделив свои пампушечные формы при помощи кожаного топа-корсета с эффектным декольте. В итоге бюст дополнительно приподнялся, визуально увеличившись, а талия на его фоне за счет утяжки стала казаться еще уже.
«Уф, смотрю-смотрю, оторваться не могу», «Да откуда же такие красивые берутся?», «Нереальная фигура, обалденное лицо», «Шикарная девушка, нет такой больше на всей планете», — восхитились фолловеры Севастьяновой.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети