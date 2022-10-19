«Нос кривит? А уши припрятала»: Пугачева сфотографировалась вблизи, прилепив шиньон на лоб

Алла Пугачева в личном микроблоге поделилась свежим фото, на котором позировала с Андреем Макаревичем* и Борисом Гребенщиковым. Примадонна запечатлелась вблизи, сделав селфи после концерта знаменитого БГ.
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Многие поклонники оторопели, увидев, как жена шоумена Максима Галкина* выглядит на столь близком расстоянии от камеры. Особое внимание привлекли черты лица артистки.
«Нос кривит? А уши припрятала», «Что-то с носиком? Стал крупнее», «Ну не зря же говорят, что нос растет всю жизнь, как и уши», «Зубки белые, аж рябит», «Нос стал длиннее! И что-то со спинкой, вся искривлена», «Зато шиньон на лоб приклеила», — написали фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с челкой-шторкой. Фото: личный архив