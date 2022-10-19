«Нос кривит? А уши припрятала»: Пугачева сфотографировалась вблизи, прилепив шиньон на лоб

Многие поклонники оторопели, увидев, как жена шоумена Максима Галкина* выглядит на столь близком расстоянии от камеры. Особое внимание привлекли черты лица артистки.

«Нос кривит? А уши припрятала», «Что-то с носиком? Стал крупнее», «Ну не зря же говорят, что нос растет всю жизнь, как и уши», «Зубки белые, аж рябит», «Нос стал длиннее! И что-то со спинкой, вся искривлена», «Зато шиньон на лоб приклеила», — написали фолловеры.