«Кости сейчас кожу порвут»: Алекса ужаснула «анорексичной» фигурой

Алекса (Александра Чвикова) счастлива в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Пару объединяют не только взаимные чувства, но и любовь к спорту.
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Певица много тренируется, строго следит за питанием, благодаря чему имеет стройную фигуру. Правда, по мнению многих поклонников, Алекса перегнула палку в своем стремлении сбросить вес и стала выглядеть болезненно худой.
Пользователи раскритиковали формы звезды под новым видео, в котором она позировала, надев нежно-розовое платье на тонких лямках.
«В одном шаге от анорексии уже»; «Какая худющая! Просто страшно смотреть. Кости сейчас кожу порвут»; «На груди одни ребра»; «Ужас какой. Зачем так худеть? Выглядишь не стройной, а болезненной», — написали они.
Алекса. Фото: соцсети