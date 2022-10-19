«Кости сейчас кожу порвут»: Алекса ужаснула «анорексичной» фигурой

Алекса (Александра Чвикова) счастлива в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Пару объединяют не только взаимные чувства, но и любовь к спорту.

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Певица много тренируется, строго следит за питанием, благодаря чему имеет стройную фигуру. Правда, по мнению многих поклонников, Алекса перегнула палку в своем стремлении сбросить вес и стала выглядеть болезненно худой.