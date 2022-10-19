Иностранные фильмы могут вернуться в российский прокат

Экономический комитет Совета Федерации выступил с инициативой транслировать в России блокбастеры иностранного производства, несмотря на то что разрешения правообладателей не получено: многие крупные кинопроизводители прекратили поставлять лицензии нашим прокатным компаниям.

Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает предложение снова демонстрировать зарубежные фильмы. При этом правообладатели все равно получат свои деньги.