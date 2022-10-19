Иностранные фильмы могут вернуться в российский прокат

Экономический комитет Совета Федерации выступил с инициативой транслировать в России блокбастеры иностранного производства, несмотря на то что разрешения правообладателей не получено: многие крупные кинопроизводители прекратили поставлять лицензии нашим прокатным компаниям.
Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает предложение снова демонстрировать зарубежные фильмы. При этом правообладатели все равно получат свои деньги.
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«Считаем важным разрешить прокат иностранных фильмов в России в отсутствие лицензионных договоров с правообладателями, без их согласия, но с выплатой им вознаграждения», — заявил зампред комитета Эдуард Исаков.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко отреагировал на это весьма осторожно.
«Это невероятно острый вопрос, который требует обдуманных решений», — цитирует Григоренко телеканал «360» со ссылкой на «Парламентскую газету».