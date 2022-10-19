«Квелый глаз! Зато шея молодая»: как 73-летняя Пугачева сейчас выглядит в Израиле

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За границей жена шоумена Максима Галкина* ведет бурную светскую жизнь. Так, певица повидалась с Андреем Макаревичем* на концерте знаменитого БГ.

Поклонники удивились тому, как свежо и моложаво выглядит Примадонна. Похоже, что теплый израильский климат пошел певице на пользу.

«Квелый глаз! Зато шея молодая», «Лицо без морщинок», «Свеженькая, как майская роза», «Аллуся! Лучшая», «Только хорошеет и молодеет», — стали писать фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.