«Квелый глаз! Зато шея молодая»: как 73-летняя Пугачева сейчас выглядит в Израиле

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой спешно покинула Россию, улетев из аэропорта Внуково на частном джете. Позже артистка вышла на связь с поклонниками, дав понять, что она находится в Израиле. Примадонна обрушилась с едкой отповедью на хейтеров, назвав их «холопами и рабами».
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За границей жена шоумена Максима Галкина* ведет бурную светскую жизнь. Так, певица повидалась с Андреем Макаревичем* на концерте знаменитого БГ.
Поклонники удивились тому, как свежо и моложаво выглядит Примадонна. Похоже, что теплый израильский климат пошел певице на пользу.
«Квелый глаз! Зато шея молодая», «Лицо без морщинок», «Свеженькая, как майская роза», «Аллуся! Лучшая», «Только хорошеет и молодеет», — стали писать фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с челкой-шторкой. Фото: личный архив