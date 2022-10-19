«Хватит и детям, и правнукам»: назвали реальный заработок Пугачевой в России — просто сказочный

О том, что певица Алла Пугачева не бедствует, даже не работая много лет, понятно из ее образа жизни. Только за содержание замка в деревне Грязь она отдает 1 млн рублей. А теперь он, к тому же, простаивает без дела.
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Тем не менее, звезда не собирается экономить. К примеру, прошедшим летом она вместе с мужем и детьми арендовала роскошный дом в Латвии более чем за 6 млн рублей в месяц. В общем, просто за жилище у звездного семейства тратятся миллионы. Понятно, что денег за концерты Максима Галкина* в поселковых зрительных залах в Израиле не хватит для такого шика.
Как рассказал КП генеральный директор компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов, Алла Пугачева успела обеспечить не только себя, но и своих потомков настолько, что может даже не переживать за свое бытие. У нее имеются существенные денежные сбережения, богатые активы, вложенные в недвижимость. Кроме того, окончив карьеру в 2009 году, она оставила за собой право выступать на корпоративах. И один такой концерт может прокормить ее семью на год вперед.
«У Пугачевой был самый высокий гонорар — 350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление. Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам и правнукам, — поведал Морозов.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.