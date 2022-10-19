«Хватит и детям, и правнукам»: назвали реальный заработок Пугачевой в России — просто сказочный

О том, что певица Алла Пугачева не бедствует, даже не работая много лет, понятно из ее образа жизни. Только за содержание замка в деревне Грязь она отдает 1 млн рублей. А теперь он, к тому же, простаивает без дела.

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Тем не менее, звезда не собирается экономить. К примеру, прошедшим летом она вместе с мужем и детьми арендовала роскошный дом в Латвии более чем за 6 млн рублей в месяц. В общем, просто за жилище у звездного семейства тратятся миллионы. Понятно, что денег за концерты Максима Галкина* в поселковых зрительных залах в Израиле не хватит для такого шика.