«Дергала головой в такт!»: 73-летняя Пугачева отжигала под Гребенщикова среди «пыхтящей» толпы

Алла Пугачева ведет в Израиле светский образ жизни. Жена шоумена Максима Галкина* посещает ресторанчики и ходит на концерты. Певица не смогла пропустить выступление знаменитого БГ, запечатлев на видео заполненный «пыхтящим» народом зал. Поклонники прыгали на месте и раскачивались, всем видом выражая свой восторг.

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