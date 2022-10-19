«Дергала головой в такт!»: 73-летняя Пугачева отжигала под Гребенщикова среди «пыхтящей» толпы

Алла Пугачева ведет в Израиле светский образ жизни. Жена шоумена Максима Галкина* посещает ресторанчики и ходит на концерты. Певица не смогла пропустить выступление знаменитого БГ, запечатлев на видео заполненный «пыхтящим» народом зал. Поклонники прыгали на месте и раскачивались, всем видом выражая свой восторг.
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А вот Пугачева наблюдала за всем чуть поодаль. Удобно разместившись в кресле напротив танцевальной площадки. В такой обстановке артистка чувствовала себя как рыба в воде. Многие поклонники уточнили, что Алла Борисовна выглядит бодрячком, похвалив ее за то, что та не сидит дома.
«Вот молодцом! Так отжигать на пенсии», «Дергала головой в такт, чуть парик не слетел», «А где Максик?», «Такая счастливая! Как будто из Грязи не выпускали, заставляли сидеть в амбаре», — шутят фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.