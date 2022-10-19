Бывшая жена Грачевского рассказала о борьбе за наследство режиссера

Анна Грачевская — мать Василисы, восьмилетней дочери режиссера. Брак Анны и Бориса продлился три года, она была второй супругой создателя популярного детского киножурнала «Ералаш». После смерти Грачевского разгорелись нешуточные битвы за его наследство между близкими покойного режиссера.

«Почему Василиса не должна получить хоть что-то в память о папе?» — возмущенно спрашивает Анна Грачевская.

В то же время она уверяет, что вполне в состоянии обеспечивать дочь самостоятельно, но, несмотря на это, отказываться от части наследства не собирается.