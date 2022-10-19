Данко припозорил Смольянинова: «Нормальные дети Родину не предадут»

Артур Смольянинов улетел в Америку, бросив в России детей и жену, об этом сообщил политик Роман Худяков в своем телеграме.

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Как это модно сейчас, оказавшись за бугром, артист разнес критикой своих соотечественников. Теперь ему даже грозит наказание, на актера завели административное дело о дискредитации армии, пишет «Экспресс газета».