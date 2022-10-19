Данко припозорил Смольянинова: «Нормальные дети Родину не предадут»

Артур Смольянинов улетел в Америку, бросив в России детей и жену, об этом сообщил политик Роман Худяков в своем телеграме.
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Как это модно сейчас, оказавшись за бугром, артист разнес критикой своих соотечественников. Теперь ему даже грозит наказание, на актера завели административное дело о дискредитации армии, пишет «Экспресс газета».
«Все это от эмоциональности, страха, неуверенности, от желания теплое местечко какое-нибудь подыскать. Но обычно такие люди коварно ошибаются», — прокомментировал изданию поведение Артура Смольянинова певец Данко.
Он заметил, что страна, в которой человек родился, — это та же мать, ее не выбирают, а любят такой, какая есть.
«И не важно, какая: красивая или страшная, злая или добрая. Все равно нормальные дети никогда не предадут ни Родину, ни мать», — сказал Данко.