Дэниел Крейг стал кавалером того же ордена, что и Джеймс Бонд

Британский актер Дэниел Крейг получил такую же награду, как и его персонаж в кино Джеймс Бонд. 18 октября в Виндзорском замке артиста удостоили медали Ордена святого Михаила и святого Георгия — за заслуги перед театром и кино. Знак отличия на шею звезде повесила лично принцесса Маргарет, младшая сестра покойной королевы Елизаветы II. Фотографии этого события опубликованы на официальной странице королевской семьи в Twitter.
54-летний Крейг снялся в пяти современных фильмах о Бонде и внес огромную лепту в популярность персонажа. Теперь он развивает детективную франшизу от Netflix «Достать ножи». Также актер известен по фильмам «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Сильвия», «Слоеный торт», «Вторжение» и «Девушка с татуировкой дракона».
Значимую награду в этот день также получили и другие деятели культуры и спорта Великобритании.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».