Тинки-Винки, Дипси, Ля-ля и По возвращаются: Netflix опубликовал трейлер новых «Телепузиков»

Знаменитый детский телесериал «Телепузики», столь любимый многими малышами в конце 1990-х — начале 2000-х годов, уже в следующем месяце получит новую жизнь. Перезапустить популярную серию решил стриминговый сервис Netflix, который во вторник опубликовал ее первый трейлер.

Телепузики - это четыре разноцветных плюшевых существа, которых зовут Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. В животы этих чудиков встроены экраны телевизоров, а ведут они себя как воспитанники младшей группы детского сада.

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