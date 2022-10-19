Можно купить остров в раю: директор раскрыл гонорар, который Пугачева требовала за корпоративы

Алла Пугачева и Максим Галкин*.

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети

Больше Примадонны на отечественной эстраде никто не зарабатывал.

Многие думают, что Аллу Пугачеву называют Примадонной российской эстрады только за талант и всенародную любовь. Но это не так, знаменитость зарабатывала в своей стране больше, чем кто-либо еще.

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Даже выйдя на пенсию в 2009 году и поставив крест на гастролях, жена Максима Галкина* оставалась одной из самых высокооплачиваемых певиц. От корпоративов за баснословно огромные деньги она не отказалась. Да и можно ли не взять такую сумму за какой-то час пения?

«У Пугачевой был самый высокий гонорар - 350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление», - рассказал КП гендиректор компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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