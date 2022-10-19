Можно купить остров в раю: директор раскрыл гонорар, который Пугачева требовала за корпоративы

Даже выйдя на пенсию в 2009 году и поставив крест на гастролях, жена Максима Галкина* оставалась одной из самых высокооплачиваемых певиц. От корпоративов за баснословно огромные деньги она не отказалась. Да и можно ли не взять такую сумму за какой-то час пения?

«У Пугачевой был самый высокий гонорар - 350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление», - рассказал КП гендиректор компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.