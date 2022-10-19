«Из театра меня уволили по его указанию»: почему Волкова обижена на Михалкова

В 2017 году Никита Михалков стал художественным руководителем Театра-студии киноактера. Через пару лет учреждение переименовали в Центр театра и кино под руководством Михалкова.

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Помимо названия режиссер полностью изменил труппу. В числе прочих театр пришлось покинуть Екатерине Волковой.

«Он нам сказал: "Не я вас набирал, не мне вас увольнять". Так и вышло — не он нас уволил, но это было сделано по его указанию», — рассказала актриса в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелией.