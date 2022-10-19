Плюс 15 кг: Боярская для новой роли в кино обабилась (фото)

Елизавета Боярская. 

Елизавета Боярская. Фото: Global Look Press

Елизавета Борская сыграла царицу Екатерину II.

Елизавета Боярская во втором сезоне сериала «Великая. Золотой век» сменила Юлию Снигирь в роли Екатерины II.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В кадре хрупкую актрису сложно узнать, гримеры искусно прибавили ей возраста, визуально сделали полнее. Звезде пришлось нелегко — и в переносном, и в буквальном смыслах слова.

Елизавета Боярская. Фото: Юлия Пыхалова/ КП

Платья с кучей подъюбников, которые носила Екатерина, весили до 15 кг, пишет КП. И вот с таким грузом Боярской приходилось не только долго стоять на ногах, но и скакать на лошади, гордо держа царственную осанку.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  