Плюс 15 кг: Боярская для новой роли в кино обабилась (фото)

Елизавета Боярская во втором сезоне сериала «Великая. Золотой век» сменила Юлию Снигирь в роли Екатерины II.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В кадре хрупкую актрису сложно узнать, гримеры искусно прибавили ей возраста, визуально сделали полнее. Звезде пришлось нелегко — и в переносном, и в буквальном смыслах слова.
Елизавета Боярская. Фото: Юлия Пыхалова/ КП
Платья с кучей подъюбников, которые носила Екатерина, весили до 15 кг, пишет КП. И вот с таким грузом Боярской приходилось не только долго стоять на ногах, но и скакать на лошади, гордо держа царственную осанку.