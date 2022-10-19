«На Западе она никому не нужна»: продюсер Сергей Лавров уверен, что Лобода продолжит карьеру в ресторанах США

Украинская певица Светлана Лобода, порвав все свои связи с Россией, лишила себя будущего. В этом уверен продюсер Сергей Лавров. По его словам, трудности в жизни певицы уже начались, и об этом можно судить по отмененным концертам в Германии. Теперь она выступает на корпоративах, но поет там песни на русском языке.
«В России ее больше вряд ли увидят, так как ей въезд сюда запрещен. На Западе она никому не нужна. Здесь следует вспомнить народную мудрость: «Не плюй в колодец, пригодится еще воды напиться». Но она про нее забыла», — сказал Лавров, которого цитирует PROзвезд.
Продюсер добавил, что скоро про Лободу все забудут и ей придется перебраться в США, чтобы выступать там в ресторанах.
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Напомним, в начале октября Светлана поддержала улетевшую в Израиль Аллу Пугачеву, которая опубликовала пост, обращенный к своим хейтерам.
«Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас», — написала Лобода.