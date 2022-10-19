«Это «те самые» отношения»: Акиньшину и Козловского наконец-то рассекретили

Почти два года в свете говорят о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Артисты выходят на публику вместе, нежно держась за руки, и это очень сложно назвать партнерскими отношениями. Вместе с тем звезды никак не желают говорить о своих чувствах друг к другу.

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Что, впрочем, понятно, ведь их влюбленность зародились как раз тогда, когда гражданская жена Данилы Козловского Ольга Зуева была беременной и поднимала малышку-дочь на ноги. Вряд ли такое развитие сюжета может заслужить похвалу у людей с традиционными семейными ценностями.