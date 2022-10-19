«Это «те самые» отношения»: Акиньшину и Козловского наконец-то рассекретили

Почти два года в свете говорят о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Артисты выходят на публику вместе, нежно держась за руки, и это очень сложно назвать партнерскими отношениями. Вместе с тем звезды никак не желают говорить о своих чувствах друг к другу.
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Что, впрочем, понятно, ведь их влюбленность зародились как раз тогда, когда гражданская жена Данилы Козловского Ольга Зуева была беременной и поднимала малышку-дочь на ноги. Вряд ли такое развитие сюжета может заслужить похвалу у людей с традиционными семейными ценностями.
Ну а пока Козловский и Акиньшина молчат, раскрыть подноготную их отношений решила таролог Мария Знаменская.
Она заявила, что отношения артистов были неизбежны, карты показывают, что это судьба. Каждый из них наполняет энергией другого.
«Солнце тоже говорит о том, что это «те самые» отношения. Но тут есть нюанс — Солнце не простое, а перевернутое. То есть к общему ощущению «все идет, как надо» могут примешиваться мысли «что-то скучно» и одновременно «он/она меня что-то бесит», - поведала таролог.
Она также заметила, что влюбленным не всегда легко вместе, особенно тяжело им договориться о каком-то компромиссе. В их отношениях царит романтика, но практические вещи даются тяжело.
Источник: taini-zvezd.ru.