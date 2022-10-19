«Ща все будет! Папа в форме!»: Куценко демонстративно вывел беременную спутницу в свет

Артист явился на красную дорожку в футболке с красноречивой надписью: «Ща все будет! Папа в форме!» Что ж, народ приготовился лицезреть, что же такого «папа» приготовил для них. Гоша Куценко не сильно томил зрителей и уселся в зале рядом с дамой на последних сроках беременности — все ахнули.

Заметив, что он произвел впечатление, актер стал обнимать девушку и демонстративно поглаживать ее по животу, не скрываясь от фотографов и папарацци, пишет КП.

Отметим, что 55-летний артист в 2012 году женился на Ирине Скриниченко через 10 лет отношений. Через два года после свадьбы жена Гоши Куценко родила ему дочь Женю, а в 2017 году — наследницу Свету.

Первая супруга Гоши Куценко Мария Порошина тоже подарила ему в 1996 году дочь. Полина пошла по стопам родителей и стала актрисой.