«Давай, Лея!»: Оксана Самойлова учит восьмилетнюю дочь крутиться на шесте

Блогер Оксана Самойлова, которая сейчас путешествует на яхте вместе с мужем, четырьмя детьми и мамой, не устает делиться с подписчиками подробностями. Она показала и катание на гидроциклах, и купание в надувном бассейне, и спящих детей, и еду.

Оказалось, что в одном из помещений яхты имеется пилон, то есть специальный шест для танцев. Средняя дочь Оксаны и Джигана, восьмилетняя Лея, весело запрыгнула на шест и покрутилась. Оксана сопроводила это видео смеющимся эмодзи.

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