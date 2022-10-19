«Давай, Лея!»: Оксана Самойлова учит восьмилетнюю дочь крутиться на шесте

Блогер Оксана Самойлова, которая сейчас путешествует на яхте вместе с мужем, четырьмя детьми и мамой, не устает делиться с подписчиками подробностями. Она показала и катание на гидроциклах, и купание в надувном бассейне, и спящих детей, и еду.
Оказалось, что в одном из помещений яхты имеется пилон, то есть специальный шест для танцев. Средняя дочь Оксаны и Джигана, восьмилетняя Лея, весело запрыгнула на шест и покрутилась. Оксана сопроводила это видео смеющимся эмодзи.
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Напомним, что ранее Самойлова удивила всех, продефилировав вместе со старшей дочкой Ариелой по пляжу с белоснежным песком. Многие подписчики раскритиковали мать девочки за то, что она дала дочери точно такой же купальник, какой был на ней самой. Судя по размещенным в Интернете фотографиям этой модели бикини, он действительно предназначен для взрослых, а никак не для 11-летнего ребенка.