Что нужно сделать знакам зодиака, чтобы притянуть удачу: может каждый

Каждый знак зодиака должен заниматься своим делом.

Каждый знак зодиака должен заниматься своим делом. Фото: Global Look Press

Только если идешь по своему пути, удача улыбается тебе, уверены астрологи.

Астролог Лана Власова рассказала, что каждый знак зодиака имеет свое предназначение. И если он будет следовать ему, то удача неизменно улыбнется ему. В этих действиях нет ничего сложного.

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Овен должен отстаивать справедливость и защищать более слабых.

Телец — разводить домашние растения, работать с землей.

Близнецы — поддерживать родных и друзей, стать для близких опорой.

Рак — заниматься творческой деятельностью, создавать и созидать.

Лев — быть в ногу со спортом, готовить пищу.

Дева — окружать себя красивым, посещать театры, выставки и концерты.

Весы — писать рассказы, поэмы, стихи, статьи, заводить знакомства, общаться как можно больше.

Скорпион — наводить порядок и уют дома, помогать маме.

Стрелец — постоянно учиться и быть примером для людей.

Козерог — заниматься интеллектуальным развитием.

Водолей — следовать своим интересам, заниматься творчеством.

Рыбы — развивать интуицию, изучать психологию и помогать через эти навыки людям.

Источник: marieclaire.ru

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