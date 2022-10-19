Что нужно сделать знакам зодиака, чтобы притянуть удачу: может каждый

Астролог Лана Власова рассказала, что каждый знак зодиака имеет свое предназначение. И если он будет следовать ему, то удача неизменно улыбнется ему. В этих действиях нет ничего сложного.

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