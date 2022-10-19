Что нужно сделать знакам зодиака, чтобы притянуть удачу: может каждый

Астролог Лана Власова рассказала, что каждый знак зодиака имеет свое предназначение. И если он будет следовать ему, то удача неизменно улыбнется ему. В этих действиях нет ничего сложного.
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Овен должен отстаивать справедливость и защищать более слабых.
Телец — разводить домашние растения, работать с землей.
Близнецы — поддерживать родных и друзей, стать для близких опорой.
Рак — заниматься творческой деятельностью, создавать и созидать.
Лев — быть в ногу со спортом, готовить пищу.
Дева — окружать себя красивым, посещать театры, выставки и концерты.
Весы — писать рассказы, поэмы, стихи, статьи, заводить знакомства, общаться как можно больше.
Скорпион — наводить порядок и уют дома, помогать маме.
Стрелец — постоянно учиться и быть примером для людей.
Козерог — заниматься интеллектуальным развитием.
Водолей — следовать своим интересам, заниматься творчеством.
Рыбы — развивать интуицию, изучать психологию и помогать через эти навыки людям.
Источник: marieclaire.ru