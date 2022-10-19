12,5 минут на чистку зубов: Лиза Монеточка призналась, что страдает от психического расстройства

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, рассказала своим подписчикам о появившейся у нее привычке долго чистить зубы. Даже дольше, чем раньше.

«У меня давно есть обсессия на чистку зубов. Я никогда не встречала людей, чистящих зубы дольше меня. На фоне тревожности в последнее время эта странная тема усугубилась. Засекла для интереса сейчас время. Оказалось, чищу 12,5 минут. Если меньше — паникую, могу проснуться и пойти дочистить», - сообщила певица.

Монеточка призналась, что тревожность развилась у нее после рождения дочки. Молодая мама очень беспокоится и «проверяет каждые полчаса, дышит ли малыш».

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