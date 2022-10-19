«Вы лживый продажный старикашка»: Рудковская атаковала Александра Невзорова* из-за сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская вечером 18 октября обрушилась с гневным постом на сбежавшего из России журналиста Александра Невзорова*, который в нашей стране признан иностранным агентом.
Яна опровергла недавние обвинения с его стороны в том, что она якобы писала на кого-то доносы и работала в интим-салоне. Невзоров* также обозвал ее чайные сервизы «цыганскими», хотя на самом деле из таких чашек пьют чай в мишленовских ресторанах и даже в Букингемском дворце.
Особое возмущение Рудковской журналист вызвал тем, что упомянул в своем недавнем заявлении ее сына - юного фигуриста Сашу Плющенко.
«Вы мерзкий старик, заложивший и перезаложивший свою честь множество раз. Идите с Богом, вам вскоре от него воздастся!», - написала в конце своего послания Яна.
Рудковская ответила Невзорову. Фото: соцсети
Напомним, что Александр Невзоров* не так давно получил гражданство Украины. Он уехал из России, где его признали иноагентом.
* - признан в РФ иностранным агентом